Милла Йовович показала "пасхальную битву" своих детей (видео)
18:50, 20 апреля 2020Звезды
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Звезда украинского происхождения поздравила всех с праздником, показав веселое семейное видео.
Дети Йовович отпраздновали Пасху весело / instagram.com/millajovovich
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович показала, как отметила Пасху в семейном кругу.
Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.
На нем видно, как две дочери Йовович устроили пасхальное "сражение" крашанками.
"Вот несколько видео девушек, которые практикуют российско-украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему", - написала она, поздравив подписчиков с праздником.
Как сообщал УНИАН, ранее дети Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети.
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