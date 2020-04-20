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Милла Йовович показала "пасхальную битву" своих детей (видео)

18:50, 20 апреля 2020
Звезды
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Дети Йовович отпраздновали Пасху весело / instagram.com/millajovovich

Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.

На нем видно, как две дочери Йовович устроили пасхальное "сражение" крашанками.

"Вот несколько видео девушек, которые практикуют российско-украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему", - написала она, поздравив подписчиков с праздником.

Как сообщал УНИАН, ранее дети Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети.

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Теги: #Пасха#Милла Йовович