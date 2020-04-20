Модель "Victoria’s Secret" подразнила поклонников эротическими фото

На одном из снимков девушка запечатлена обнаженной в ванной.

Популярная модель, экс-ангел бренда нижнего белья «Victoria’s Secret» Келли Гейл порадовала подписчиков новыми пикантными фото, на которых она запечатлена обнаженной.

Читайте также"Секс!": Ким Кардашьян снялась на пляже в нижнем белье (фото)Снимки девушка опубликовала в своем Instagram.

На одном из фото модель позирует в ванной с пеной, трусики ее лежат на полу рядом.

«Я останусь здесь, где вирус не сможет меня поймать», – написала она в подписи к фото.

Многим подписчикам пришлось по душе этот снимок: «Оооо бомба», «Красивейшая женщина мира», «Гламурная детка», «Хороший выбор».

До этого Келли Гейл показала, как после водных процедур полностью голая ужинает в постели с полотенцем на голове.

Ранее УНИАН писал, как супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес.