Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес
11:27, 20 апреля 2020Звезды
575 0
На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком топлес на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.
Фотография была опубликована в ее Instagram.
Instagram Эмили Ратаковски
Читайте такжеАни Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото)
На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками. Ее запечатлели с мокрыми растрепанными волосами и естественным макияжем.
Поклонники модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Шикарная фотка», «Как у тебя получается быть такой прекрасной?», «Обожаю тебя, красотка», — писали они.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter