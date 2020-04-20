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Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес

11:27, 20 апреля 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком топлес на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Фотография была опубликована в ее Instagram.

Instagram Эмили Ратаковски

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На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками. Ее запечатлели с мокрыми растрепанными волосами и естественным макияжем.  

Поклонники модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Шикарная фотка», «Как у тебя получается быть такой прекрасной?», «Обожаю тебя, красотка», — писали они.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски