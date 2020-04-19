Появились подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Также в посте в Instagram спутник Бабкиной поблагодарил врачей.

По последним данным, российская и советская певица Надежда Бабкина находится вне реанимации.

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Об этом в Instagram сообщил ее возлюбленный Евгений Гор.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", — написал он.

Гор добавил, что долго не писал о состоянии Бабкиной, чтобы люди "не придумывали всякой ерунды".

"Все в порядке, и скоро уже Надежда будет в строю", — заключил партнер Бабкиной.

Как сообщали ранее СМИ, певицу Надежду Бабкину вывели из искусственной комы.