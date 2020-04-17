"Секс!": Ким Кардашьян снялась на пляже в нижнем белье (фото)

На фото в одежде из собственной коллекции Ким позирует в оливковом, черном и молочном комплектах.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала серию фото в белье собственного бренда Skims.

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Фотографии звезды опубликованы на ее странице в Instagram. Она рассказала, что на днях свет увидит ее коллекция домашнего нижнего белья SKIMS Stretch Rib.

На фото в одежде из собственной коллекции Ким позирует в оливковом, черном и молочном комплектах. В кадрах фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра без целлюлита.

"Нижнее белье подчеркнет фигуру и придаст форму вашим изгибам", - написала в посте теледива.

"Секс!" "Ты — прекрасна", "Просто идеал", "Мне до такого далеко", - пишут в комментариях.

Ранее теледива Ким Кардашьян показала фото в комплекте белья собственного бренда Skims.