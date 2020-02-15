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Ким Кардашьян снялась в нижнем белье (фото)

17:21, 15 февраля 2020
Звезды
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Звезда показалась в белье / instagram.com/kimkardashian

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Фотографии звезды опубликованы в ее официальном Instagram-аккаунте.

В кадре Кардашьян позирует, лежа на полу среди бледно-розовых роз в бюстгальтере пудового цвета и трусах с завышенной талией. Завершила образ знаменитость большими серьгами.

Ранее украинская ведущая Регина Тодоренко на новом надела раздельный оливковый купальник и показала стойку на голове около пальмы. 

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Теги: #фото#Кардашьян