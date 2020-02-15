Ким Кардашьян снялась в нижнем белье (фото)
17:21, 15 февраля 2020Звезды
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Завершила образ знаменитость большими серьгами.
Звезда показалась в белье / instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала фото в комплекте нижнего белья собственного бренда Skims.
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Фотографии звезды опубликованы в ее официальном Instagram-аккаунте.
В кадре Кардашьян позирует, лежа на полу среди бледно-розовых роз в бюстгальтере пудового цвета и трусах с завышенной талией. Завершила образ знаменитость большими серьгами.
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