Ким Кардашьян снялась в нижнем белье (фото)

Завершила образ знаменитость большими серьгами.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала фото в комплекте нижнего белья собственного бренда Skims.

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Фотографии звезды опубликованы в ее официальном Instagram-аккаунте.

В кадре Кардашьян позирует, лежа на полу среди бледно-розовых роз в бюстгальтере пудового цвета и трусах с завышенной талией. Завершила образ знаменитость большими серьгами.

Ранее украинская ведущая Регина Тодоренко на новом надела раздельный оливковый купальник и показала стойку на голове около пальмы.