"Вызывает отвращение": почти голую Седокову раскритиковали за пошлое фото

Седокова получила шквал критики из-за откровенного снимка с возлюбленным Янисом Тиммой.

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, получила шквал критики из-за откровенного снимка с возлюбленным Янисом Тиммой.

Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, в кадре полуголые Анна и Янис позируют в ванной. При этом, Седокова одета в откровенное черное белье, продемонстрировав свои пышные формы, а Тимма появился на фото в одних трусах.

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Пикантная фотография звезды вызвала бурные обсуждения в сети. Пользователи раскритиковали фото, заявив, что оно выглядит пошло. Кроме того, по мнению подписчиков, Седоковой нужно подумать о репутации своих детей.

"Это перебор", "Пошло, дети смотрят", "Раньше восхищалась, сейчас – отвращение", "Ничего, что дочка увидит?", "И это мама троих детей", "Как не стыдно?", – писали в комментариях пользователи.