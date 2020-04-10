Леся Никитюк поразила карантинным образом (фото)
22:01, 10 апреля 2020Звезды
412 0
В кадре у Леси волосы распущены, а взгляд устремлен в камеру.
Никитюк в последнее время очень активна в сети / instagram.com/lesia_nikituk
Известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка" украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась карантинным "луком".
Читайте такжеВ сети заметили интересную деталь на фото Лободы
Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Для кадра леди Ле надела на себя белое одеяло и подвязала его черным поясом Gucci. Дополнила аутфит Никитюк нюдовыми туфлями на шпильках.
"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?" - подписала фото телезвезда.
instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter