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Леся Никитюк поразила карантинным образом (фото)

22:01, 10 апреля 2020
Звезды
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Никитюк в последнее время очень активна в сети / instagram.com/lesia_nikituk

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Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Для кадра леди Ле надела на себя белое одеяло и подвязала его черным поясом Gucci. Дополнила аутфит Никитюк нюдовыми туфлями на шпильках. 

"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?" - подписала фото телезвезда. 

instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. 

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Теги: #фото#Леся Никитюк