Леся Никитюк поразила карантинным образом (фото)

В кадре у Леси волосы распущены, а взгляд устремлен в камеру.

Известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка" украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась карантинным "луком".

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Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Для кадра леди Ле надела на себя белое одеяло и подвязала его черным поясом Gucci. Дополнила аутфит Никитюк нюдовыми туфлями на шпильках.

"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?" - подписала фото телезвезда.

Как сообщал УНИАН, Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса.