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Ани Лорак поразила нежным фото

19:13, 14 апреля 2020
Звезды
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Лорак показала новое фото / instagram.com/anilorak

Опальная украинская певица Ани Лорак в свои 40 лет может дать фору многим 20-летним. Об этом свидетельствует и очередное опубликованное в Instagram артистки фото.

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В кадре "дива" предстала в очень нежном образе - в полупрозрачной черной блузе и черной шляпке. Волосы Каролины распущены. Дополнила образ Лорак красивым кольцом с ярко-зеленым камнем.

Ани выглядит очень молодо на фотографии. Возможно, все дело в прическе - боковой челке.

Ранее популярная американская супермодель Белла Хадид позировала на камеру полностью обнаженной.

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Теги: #фото#Ани Лорак