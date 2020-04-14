Ани Лорак поразила нежным фото

Ани выглядит очень молодо на фотографии.

Опальная украинская певица Ани Лорак в свои 40 лет может дать фору многим 20-летним. Об этом свидетельствует и очередное опубликованное в Instagram артистки фото.

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В кадре "дива" предстала в очень нежном образе - в полупрозрачной черной блузе и черной шляпке. Волосы Каролины распущены. Дополнила образ Лорак красивым кольцом с ярко-зеленым камнем.

Ани выглядит очень молодо на фотографии. Возможно, все дело в прическе - боковой челке.

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