Модель с идеальной внешностью полностью разделась для фото

На снимке модель прикрыла голую грудь.

Популярная американская супермодель Белла Хадид позировала обнаженной.

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Кадры с фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram. На снимке голая Белла позирует, стоя у букета с увядшими розами. Ее волосы собраны в пучок.

Интимные части тела Хадид на фото прикрыты. "Времена меняются, а работа из дома приобретает новые смыслы", - говорится в подписи к серии снимков.

Напомним, внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.