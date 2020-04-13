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Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото

21:01, 13 апреля 2020
Звезды
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Седокова - любитель откровенных снимков / instagram.com/annasedokova

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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем звезда предстала в откровенном и одновременно нежном образе - в белом белье на фоне огромного букета пионов.

В кадре бросаются в глаза сочная грудь Седоковой и ее чувственные губы.

"Привет. Поговорим? О любви и отношениях. Особенно во время карантина. Я решила каждый день делать прямые эфиры, которые нужны мне и каждой девочке. Психология, образование, питание, трансформации во время карантина", - написала Анна.

Седокова &quot;засветила&quot; грудь на снимке / instagram.com/annasedokova

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак удивила своих поклонников повседневным образом.

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Теги: #фото#Анна Седокова