Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото

В кадре бросаются в глаза сочная грудь Седоковой и ее чувственные губы.

Бывшая участница "золотого" состава "ВИА Гры", певица Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.

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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем звезда предстала в откровенном и одновременно нежном образе - в белом белье на фоне огромного букета пионов.

В кадре бросаются в глаза сочная грудь Седоковой и ее чувственные губы.

"Привет. Поговорим? О любви и отношениях. Особенно во время карантина. Я решила каждый день делать прямые эфиры, которые нужны мне и каждой девочке. Психология, образование, питание, трансформации во время карантина", - написала Анна.

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