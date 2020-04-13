Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото
21:01, 13 апреля 2020Звезды
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В кадре бросаются в глаза сочная грудь Седоковой и ее чувственные губы.
Седокова - любитель откровенных снимков / instagram.com/annasedokova
Бывшая участница "золотого" состава "ВИА Гры", певица Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.
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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем звезда предстала в откровенном и одновременно нежном образе - в белом белье на фоне огромного букета пионов.
В кадре бросаются в глаза сочная грудь Седоковой и ее чувственные губы.
"Привет. Поговорим? О любви и отношениях. Особенно во время карантина. Я решила каждый день делать прямые эфиры, которые нужны мне и каждой девочке. Психология, образование, питание, трансформации во время карантина", - написала Анна.
Седокова "засветила" грудь на снимке / instagram.com/annasedokova
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