Ани Лорак удивила простым образом (фото)

В кадре Каролина предстала в непривычном повседневном "луке".

Опальная украинская певица Ани Лорак удивила своих поклонников повседневным образом.

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Соответствующим фото на странице в Instagram артистка поделилась после прямого эфира со своими фанами.

В кадре Каролина предстала в непривычном повседневном "луке" - черном топе и белой футболке оверсайз.

"Дива" позирует с собранными в небрежный пучок волосами и неброским макияжем. Дополняет образ нежное украшение на шее и маникюр.

"Спасибо всем, кто был с нами сегодня! Больше 100 тыс. зрителей смотрели эфир! Обещаю выходить чаще", - написала Лорак.

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