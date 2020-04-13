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Ани Лорак удивила простым образом (фото)

06:41, 13 апреля 2020
Звезды
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Лорак предстала в простом "луке" / instagram.com/anilorak

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Соответствующим фото на странице в Instagram артистка поделилась после прямого эфира со своими фанами.

В кадре Каролина предстала в непривычном повседневном "луке" - черном топе и белой футболке оверсайз.

"Дива" позирует с собранными в небрежный пучок волосами и неброским макияжем. Дополняет образ нежное украшение на шее и маникюр.

"Спасибо всем, кто был с нами сегодня! Больше 100 тыс. зрителей смотрели эфир! Обещаю выходить чаще", - написала Лорак.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала фото с празднования дня рождения своей 9-летней дочери Евы.

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Теги: #фото#Ани Лорак