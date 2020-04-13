Ани Лорак удивила простым образом (фото)
06:41, 13 апреля 2020Звезды
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В кадре Каролина предстала в непривычном повседневном "луке".
Лорак предстала в простом "луке" / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак удивила своих поклонников повседневным образом.
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Соответствующим фото на странице в Instagram артистка поделилась после прямого эфира со своими фанами.
В кадре Каролина предстала в непривычном повседневном "луке" - черном топе и белой футболке оверсайз.
"Дива" позирует с собранными в небрежный пучок волосами и неброским макияжем. Дополняет образ нежное украшение на шее и маникюр.
"Спасибо всем, кто был с нами сегодня! Больше 100 тыс. зрителей смотрели эфир! Обещаю выходить чаще", - написала Лорак.
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