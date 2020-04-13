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Анна Седокова в объятиях мужчины засветила впечатляющую грудь (фото)

14:55, 13 апреля 2020
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Седокова позировала в объятиях своего бойфренда Яниса Тиммы / Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова

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На видео, которое Седокова выложила в "истории" на своей странице в Instagram, она позирует в узком ярком топе в объятиях своего бойфренда Яниса Тиммы. 

В ролике на переднем плане видна выдающаяся грудь певицы, которая привлекает чрезмерное внимание не только подписчиков, но и самого Яниса. 

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Теги: #певица#Анна Седокова