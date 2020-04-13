Анна Седокова в объятиях мужчины засветила впечатляющую грудь (фото)

На фото Седокова позирует в эффектном топе с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.

Украинская певица Анна Седокова, живущая и работающая в России, похвасталась своими аппетитными формами в откровенном наряде.

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На видео, которое Седокова выложила в "истории" на своей странице в Instagram, она позирует в узком ярком топе в объятиях своего бойфренда Яниса Тиммы.

В ролике на переднем плане видна выдающаяся грудь певицы, которая привлекает чрезмерное внимание не только подписчиков, но и самого Яниса.