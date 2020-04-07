Леся Никитюк в розовой маске засветила грудь и озадачила вопросом (фото)

Звезда обратилась к подписчикам за необычным советом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк озадачила своих поклонников вопросом, заодно продемонстрировав собственное тело.

Об этом идет речь в новой публикации Никитюк в ее Instagram.

"В чем лучше выйти за хлебом??? 1/2?", - поинтересовалась она.

Пост она сопроводила своими фото в двух образах. На одном Никитюк позирует в розовом платье с открытым декольте в бельевом стиле и такого же цвета маске. На другом ее тело, включая волосы, полностью закрыто черным нарядом.

В комментариях подписчики ведущей разделились.

"1. потому что, как показывает практика, можно и бывшего встретить", "В пакете для мусора на голове, чтобы наверняка защититься до груди", "Голая выходи", "Ну 1 конечно, просто пушка", "Однозначно 1 вариант", "Во втором будет лучше защищать", "Красивее 1, но 2 безопаснее", - написали пользователи Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк в соблазнительном боди показала ноги на каблуках.