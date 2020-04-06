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Леся Никитюк в соблазнительном боди показала ноги на каблуках (фото)

20:59, 06 апреля 2020
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Никитюк порадовала подписчиков новым фото / instagram.com/lesia_nikituk/

Соответствующее фото она выложила в Instagram.

На снимке Никитюк позирует в темном боди и светлых туфлях на высоком каблуке.

"Просижу этот карантин красиво. Главное, чтобы ноги не отекли", - написала она.

Поклонники Никитюк фото оценили и засыпали ее комплиментами. 

"Красиво, что тут сказать!", "Ну какая же вы сногсшибательно прекрасная, Леся!", "Ой Лесяяяя", "У вас есть комплексы по поводу каблуков? Какие-то ограничения в высоте каблука? У вас шикарные ноги", "Даже очень красив", - говорится в комментариях под публикацией.

На снимке она демонстрирует стройное тело / instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк поразила смелым образом в ультраобтягивающей одежде.

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Теги: #Леся Никитюк