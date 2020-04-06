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От коронавируса умер актер Джей Бенедикт, сыгравший в "Аббатстве Даунтон" и "Чужих"

15:42, 06 апреля 2020
Звезды
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Многие коллеги актера выразили соболезнования его семье \ @vickimichelle

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Как сообщает Daily Mail, информация об этом появилась на сайте артиста. "С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Актер снялся в таких фильмах, как "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" Джорджа Лукаса и "Чужие" Джеймса Кэмерона, однако в обеих лентах в широком прокате отрывки с ним были вырезаны. 

Джей Бенедикт также сыграл в фильмах "Аббатство Даунтон", "Война Фойла", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Французская революция", в сериале "Джонатан Крик".

Бенедикт был женат на актрисе Фиби Шолфилд, с которой у него есть двое сыновей Леопольд и Фредди, кроме того, у Джея также есть дочь по имени Алексис от предыдущего брака.

Бенедикт родился в Бербанке, штат Калифорния, 11 апреля 1951 года, Джей и его семья переехали в Европу, когда он был маленьким. Он говорил на английском и французском языках, будучи ребенком - билингвой, а также знал испанский и немецкий, поскольку много путешествовал в детстве.

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Теги: #актер#умер