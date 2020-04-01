Легенда джаза Уоллес Рони умер от коронавируса

Известный трубач умер в возрасте 59 лет.

Во вторник, 31 марта, в США сообщили о смерти известного джазового трубача Уоллеса Рони.

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Музыкант умер от осложнений новой коронавирусной инфекции в медицинском центре Сент-Джозефа в Патерсоне штата Нью-Джерси, передает ТСН со ссылкой на CNN. Музыканту было 59 лет.

"Мне грустно подтверждать, что знаменитый трубач и джазовая легенда Уоллес Рони умер от осложнений COVID-19 сегодня утром, - сообщила публицистка Лидия Либман. - Его семья хочет провести панихиду памяти Уоллеса и его музыкального вклада, когда пандемия пройдет. Просим уважать их конфиденциальность в это время".

На официальной странице музыканта в Twitter появилось такое сообщение: "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер от осложнений Covid-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе".