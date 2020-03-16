"Не смотрел порно и не мастурбировал": Орландо Блум говорит, что полгода жил без секса до знакомства с Кэти Перри
Голливудский актер Орландо Блум, который перенес свадьбу с Кэти Перри через коронавирус, рассказал о жизни до встречи с любимой.
Знаменитость признался, что до знакомства с певицей был несчастным. Чтобы наладить отношения с противоположным полом, Блум решил прислушаться к совету друга, серфера Лейрда Гамильтона и отказаться от секса. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
"Он сказал мне: "Если ты хочешь серьезных отношений, воздерживаться в течение нескольких месяцев, это поможет разобраться в себе. Это избавит от идеи идти на вечеринку и думать: "С кем я познакомлюсь сегодня?". И вдруг я осознал, что можно иметь отношения с женщиной, которая тебе просто подруга", – поделился актер.
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Сперва Орландо решил не заниматься сексом всего три месяца. Впрочем, актер заметил, что существенно изменил отношение к женщинам, потому решил продлить срок до шести месяцев. Также он добавил, что пол года не мастурбировал и не смотрел порно, поскольку считает, что фильмы для взрослых негативно действуют на отношения, сексуальную жизнь и либидо.
"Это было безумием. Не думаю, что это здоровое поведение. И именно такое отношение я не могу рекомендовать. Нужно постоянно держать свой половой орган в тонусе", – признался Блум.
Период воздержания закончился именно на момент знакомства Орландо с Кэти Перри.
Как сообщал ранее УНИАН, пара Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями.