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Актер из "Звездных войн" умер от коронавируса

22:32, 31 марта 2020
Звезды
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Эндрю Джек / Фото: twitter.com/Nerdbunker

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Об этом сообщает издание Evening Standard.

Как сообщается, актер умер сегодня утром, 31 марта, в больнице Св. Петра в Чертси. Ему было 76 лет.

Жена актера в настоящий момент находится на карантине в Австралии и не смогла попрощаться с супругом.

Телезрителям Эндрю Джек запомнился своим участием в нескольких частях "Звездных войн", а также в фильме "Кейт и Лео".

Напомним, как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заразились Том Хэнкс и его супруга. К счастью, актер и его жена вылечились от инфекции и уже выписались из больницы.

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Теги: #актер#Звездные войны#коронавирус