Актер из "Звездных войн" умер от коронавируса
22:32, 31 марта 2020Звезды
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Эндрю Джек умер сегодня утром от осложнений, вызванных COVID - 19.
Эндрю Джек / Фото: twitter.com/Nerdbunker
От коронавируса скончался британский актер Эндрю Джек.
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Об этом сообщает издание Evening Standard.
Как сообщается, актер умер сегодня утром, 31 марта, в больнице Св. Петра в Чертси. Ему было 76 лет.
Жена актера в настоящий момент находится на карантине в Австралии и не смогла попрощаться с супругом.
Телезрителям Эндрю Джек запомнился своим участием в нескольких частях "Звездных войн", а также в фильме "Кейт и Лео".
Напомним, как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заразились Том Хэнкс и его супруга. К счастью, актер и его жена вылечились от инфекции и уже выписались из больницы.
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