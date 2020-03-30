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Пласидо Доминго, у которого обнаружили коронавирус, выписали из больницы

16:02, 30 марта 2020
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Пласидо Доминго выписали из больницы / facebook.com/PlacidoDomingo

79-летнего известного оперного певца Пласидо Доминго выписали из частной больницы в Акапулько (штат Герреро, Мексика), куда его госпитализировали с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Читайте такжеЛиндеманн впервые отреагировал на слухи о том, что у него коронавирусОб этом пишет CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Герреро.

По словам источника, тенор уже находится в своей резиденции в порту Акапулько. Пока что состояние его здоровья стабильное.

Также отмечается, что Пласидо Доминго «реагировал на лечение».

Ранее УНИАН сообщал, как Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус. После этого певец вместе с семьей принял решение самоизолироваться.

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Теги: #коронавирус