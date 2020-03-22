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Известный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирус

18:46, 22 марта 2020
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Пласидо Доминго самоизолировался с семьей / facebook.com/PlacidoDomingo

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеКоронавирусом заразилась еще одна голливудская актриса из Украины (фото)«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Моя семья и я находимся на самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный», – отметил Доминго.

При этом он обратился ко всем с призывом по возможности не выходить из дома.

«Я прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам, часто мойте руки, держитесь на расстоянии не менее 6 футов от других, делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!» – добавил певец.

Ранее УНИАН сообщал, как Пласидо Доминго обвинили в домогательствах сразу 11 певиц и танцовщиц.

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Теги: #коронавирус