Известный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирус

По словам певца, у него появились симптомы лихорадки и кашля.

79-летний известный оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявили коронавирус нового типа COVID-19.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеКоронавирусом заразилась еще одна голливудская актриса из Украины (фото)«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Моя семья и я находимся на самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный», – отметил Доминго.

При этом он обратился ко всем с призывом по возможности не выходить из дома.

«Я прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам, часто мойте руки, держитесь на расстоянии не менее 6 футов от других, делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!» – добавил певец.

Ранее УНИАН сообщал, как Пласидо Доминго обвинили в домогательствах сразу 11 певиц и танцовщиц.