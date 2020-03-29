Брежнева показала нежное фото, на котором засветила грудь в топе (фото)

Вера Брежнева призвала своих поклонников оставаться дома на период карантина.

Украинская певица Вера Брежнева, которая проживает и работает в России, показала необыкновенно нежные фотографии, на которых засветила грудь в топе.

Читайте такжеБрежнева показала фото в постели с Меладзе

Пару селфи она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии», - написала она.

На снимках певица позирует в бежевом топе. Атмосфера фотографий очень теплая и уютная.

Как сообщал УНИАН, на днях Брежнева похвасталась своей фигурой. На снимках и видео Брежнева одета облегающий боди и леггинсы, которые демонстрируют ее спортивную форму. В другом образе она одета в короткий спортивный комбинезон и белую куртку, которые также хорошо подчеркивают фигуру певицы.