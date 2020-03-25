Брежнева в спортивном боди продемонстрировала свою фигуру (фото)

Для фотосессии певица выбрала спортивный образ.

Украинская певица Вера Брежнева, которая проживает и работает в России, показала свою фигуру.

В опубликованных InstaStories артистка позирует в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar.

На снимках и видео Брежнева одета облегающий боди и леггинсы, которые демонстрируют ее спортивную форму.

В другом образе она одета в короткий спортивный комбинезон и белую куртку, которые также хорошо подчеркивают фигуру певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева показала фото в постели с Меладзе.