Брежнева в спортивном боди продемонстрировала свою фигуру (фото)
19:49, 25 марта 2020Звезды
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Для фотосессии певица выбрала спортивный образ.
Брежнева снялась в фотосессии / instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева, которая проживает и работает в России, показала свою фигуру.
В опубликованных InstaStories артистка позирует в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar.
На снимках и видео Брежнева одета облегающий боди и леггинсы, которые демонстрируют ее спортивную форму.
В другом образе она одета в короткий спортивный комбинезон и белую куртку, которые также хорошо подчеркивают фигуру певицы.
И заодно показала свою фигуру/ instagram.com/ververa
Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева показала фото в постели с Меладзе.
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