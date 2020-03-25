цей матеріал доступний українською

Брежнева в спортивном боди продемонстрировала свою фигуру (фото)

19:49, 25 марта 2020
Звезды
478 0
Лайт
Брежнева снялась в фотосессии / instagram.com/ververa

В опубликованных InstaStories артистка позирует в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar.

На снимках и видео Брежнева одета облегающий боди и леггинсы, которые демонстрируют ее спортивную форму.

В другом образе она одета в короткий спортивный комбинезон и белую куртку, которые также хорошо подчеркивают фигуру певицы.

И заодно показала свою фигуру/ instagram.com/ververa

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева показала фото в постели с Меладзе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Вера Брежневапогода в Одессе