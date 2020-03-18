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СМИ рассказали, где и от кого Идрис Эльба мог подхватить коронавирус

20:58, 18 марта 2020
Звезды
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Идрис Эльба мог подхватить коронавирус от публичной персоны в Лондоне / Фото: twitter.com/idriselba

Инфицированный коронавирусом британский актер Идрис Эльба рассказал, почему сделал тест, несмотря на то, что у него не было каких-либо симптомов болезни.

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 «Ответ прост: в прошлую пятницу мне сказали, что я контактировал с зараженным человеком», — цитирует Los Angeles Tiimes его заявление на стриме в соцсетях.

При этом Эльба не стал называть имя этого человека, сообщив лишь то, что речь идет о публичной персоне.

По словам актера, он решил сдать анализы, чтобы не подвергать окружающих риску заражения.

Отмечается, что 4 марта Идрис Эльба принял участие в мероприятии в Лондоне, где принимала участие Софи Трюдо – супруга премьера Канады, у которой 13 марта подтвердилось заражение коронавирусом. В ходе мероприятия Трюдо и Эльба контактировали.

Напомним, 16 марта Эльба Сообщил, что его тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Актер чувствует себя хорошо, однако все равно находится в изоляции.   

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Теги: #коронавирус