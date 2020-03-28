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Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии

05:32, 28 марта 2020
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Лев Лещенко / фото: wikipedia

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Она отправила соответствующее СМС-сообщение композитору Игорю Крутому, передает «Московский комсомолец».

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», - написала Ирина.

Как сообщал УНИАН, ранее певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва).

Певец мог подхватить коронавирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

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Теги: #коронавирус