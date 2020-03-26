У певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он в реанимации в крайне тяжелом состоянии
13:55, 26 марта 2020Звезды
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Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.
Болезнь вызвала двухстороннюю пневмонию / PhotoXPress.ru
У советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
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Как сообщает Telegram-канал "112", врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. Болезнь вызвала двухстороннюю пневмонию. Сейчас он в реанимации.
Как сообщал УНИАН, ранее певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва).
Сообщалось также, что Лещенко вместе с супругой недавно отдыхал в Италии.
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