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У певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он в реанимации в крайне тяжелом состоянии

13:55, 26 марта 2020
Звезды
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Болезнь вызвала двухстороннюю пневмонию / PhotoXPress.ru

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Как сообщает Telegram-канал "112", врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. Болезнь вызвала двухстороннюю пневмонию. Сейчас он в реанимации.

Как сообщал УНИАН, ранее певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва).

Сообщалось также, что Лещенко вместе с супругой недавно отдыхал в Италии. 

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Теги: #певец#Лещенко