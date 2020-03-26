Самая молодая миллиардерша пожертвовала $1 миллион на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут на закупку медицинских масок, защитных щитов, перчаток и других средств индивидуальной защиты для врачей.

Модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер пожертвовала 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом.

Читайте также"Могла погибнуть вместо Коби Брайанта": Кайли Дженнер заподозрили в "неэтичном пиаре"Таким образом она откликнулась на открытый призыв своего врача Таис Алиабади. Об этом врач написала в своем Instagram.

По ее словам, пожертвование пойдет на закупку медицинских масок, защитных щитов, перчаток и других средств индивидуальной защиты для врачей, которые работают в реанимациях и отделениях интенсивной терапии.

Ранее доктор Алибади запустила на краудфандинговой платформе 100000 Mask Challenge – сбор средств на покупку масок для больниц Лос-Анджелеса, где сейчас есть острая нехватка индивидуальных средств защиты. Сейчас в США зарегистрировано 69 197 случаев заболевания Covid-19.

Ранее УНИАН сообщал, что Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларов.