"Маму обскочит": 15-летняя дочка Поляковой удивила поклонников "взрослым" фото

Подписчики Марии Поляковой, которая вчера отпраздновала 15 лет, отметили, что она уже выглядит совершеннолетней.

15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария удивила своих поклонников новой фотографией, на которой она выглядит намного старше своих лет.

Фотографию она выставила на своей странице в Instagram.

Вчера дочери знаменитой певицы исполнилось 15 лет. На фотографии она позирует с Олегом Машуковским – известным визажистом, создающим стильные образы для украинских селебрити. Парень на фото с голым торсом.

«Выглядишь тут намного старше. Совершеннолетней))», «Это потому что слишком рано стала взрослой. Она подражает маме, ей все дозволено. То ли ещё будет. Маму обскочет», «Приветствую, но перебор, очень лет себе добавила, тебе лучше без мейка», «Копия мамы!», «Красиво, но +5 лет точно», - комментировали подписчики Марии.

Напомним, известная украинская певица Оля Полякова очень трогательно и тепло поздравила дочь с днем рождения.

"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова, моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя, Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" - такое поздравление опубликовала Полякова.

Как сообщал УНИАН, в новом сезоне «Рассмеши комика» Оля Полякова станет партнершей Евгения Кошевого, а участниками проекта станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности.