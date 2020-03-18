Швырнул бокал в жену: звезда "Игры престолов" устроил пьяный дебош в самолете

Во время перелета пара неоднократно воспользовалась услугами бесплатного бара.

Британский актер Шон Бин, известный ролью Неда Старка в «Игре престолов», поссорился с женой Эшли Мур на борту самолета.

Читайте также"Нашла способ управлять мужем": Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед (видео)Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что 60-летняя звезда и его 33-летняя избранница возвращались из Канады в Великобританию в первом классе лайнера авиакомпании British Airways.

Во время перелета пара неоднократно воспользовалась услугами бесплатного бара, в результате чего оба были навеселе, о чем сообщили другие пассажиры самолета.

«Шон и его жена пили вино с того момента, как поднялись на борт», – рассказал очевидец.

По его словам, примерно в середине полета между парой разгорелся скандал, свидетелями которого стали все пассажиры.

«Ссора обострилась, когда Эшли неожиданно протянула руку и вылила полный, большой стакан белого вина на колени Шона. Ей было смешно, и он сорвался. Это заставило Шона вскочить и закричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал», – поделился подробностями инцидента инсайдер.

В конце концов один из членов экипажа пытался успокоить актера и его оскорбленную жену, и супругам повезло, что представители авиакомпании не вызвали полицию.

Ранее УНИАН сообщал, что звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью заболел коронавирусом.