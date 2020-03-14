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MARUV опубликовала "дозу шок-контента" и нарвалась на критику (фото)

23:39, 14 марта 2020
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MARUV показала новые снимки / instagram.com/maruvofficial

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«И последняя доза шок-контента», – отметила она в подписи к снимкам.

Далеко не всем подписчикам певицы понравились снимки: «Слишком крупная девушка для такого образа! На фоне остальных – Гулливер», «Что там хорошего, обезьяны вы»,

Некоторые из воспользовались ситуацией и высказали свое негативное мнение о самом клипе: «Что я только что послушала???», «Новая сила киски» как-то вообще не зашла песня, вообще ноль… Не знаем, почему… к сожалению».

MARUV / instagram.com/maruvofficial

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Ранее УНИАН писал, как фанаты раскритиковали новую песню и клип MARUV.

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Теги: #MARUV