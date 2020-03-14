MARUV опубликовала "дозу шок-контента" и нарвалась на критику (фото)
23:39, 14 марта 2020Звезды
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Далеко не всем подписчикам певицы понравились снимки.
MARUV показала новые снимки / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV показала еще несколько снимков со съемок скандального клипа «Новая сила киски».
Читайте такжеПолностью розовая MARUV в образе куклы восхитила поклонников (фото)Фотографии эпатажная исполнительница опубликовала в своем Instagram.
«И последняя доза шок-контента», – отметила она в подписи к снимкам.
Далеко не всем подписчикам певицы понравились снимки: «Слишком крупная девушка для такого образа! На фоне остальных – Гулливер», «Что там хорошего, обезьяны вы»,
Некоторые из воспользовались ситуацией и высказали свое негативное мнение о самом клипе: «Что я только что послушала???», «Новая сила киски» как-то вообще не зашла песня, вообще ноль… Не знаем, почему… к сожалению».
MARUV / instagram.com/maruvofficial
MARUV / instagram.com/maruvofficial
Ранее УНИАН писал, как фанаты раскритиковали новую песню и клип MARUV.
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