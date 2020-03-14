MARUV опубликовала "дозу шок-контента" и нарвалась на критику (фото)

Далеко не всем подписчикам певицы понравились снимки.

Украинская певица MARUV показала еще несколько снимков со съемок скандального клипа «Новая сила киски».

Читайте такжеПолностью розовая MARUV в образе куклы восхитила поклонников (фото)Фотографии эпатажная исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«И последняя доза шок-контента», – отметила она в подписи к снимкам.

Далеко не всем подписчикам певицы понравились снимки: «Слишком крупная девушка для такого образа! На фоне остальных – Гулливер», «Что там хорошего, обезьяны вы»,

Некоторые из воспользовались ситуацией и высказали свое негативное мнение о самом клипе: «Что я только что послушала???», «Новая сила киски» как-то вообще не зашла песня, вообще ноль… Не знаем, почему… к сожалению».

Ранее УНИАН писал, как фанаты раскритиковали новую песню и клип MARUV.