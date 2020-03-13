"Дичь, дно, бл***тво": "Новая сила киски" MARUV не понравилась фанатам (фото)

Многие подписчики певицы возмутились чересчур вульгарным роликом.

Украинская певица MARUV поделилась серией новых фотографий со съемок скандального клипа «Новая сила киски» и вызвала очередную волну возмущения.

Снимки эпатажная исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Читайте также"Что дальше, порно?": поклонники начали отписываться от Instagram MARUV из-за слишком откровенных фото (18+)«Спасибо всей команде за работу!» – написала она.

«Я люблю творчество Марув, но вот это «новая сила киски».... чет х**ня, по-моему… Или я старею уже», «Такая дичь, прости Аня», «Дно», «Работа в стриптизе оставила неизгладимое впечатление на твоей психике. Как-то везде ж одинаковые темы», «Вы очень талантливая и творческая однозначно! Но почему постоянно подача, с похабщиной, *бли, бл***тво, извращенцы, голые жопы, как будто люди больше не воспринимают другие клипы или тексты, как будто по ту сторону экрана сидят одни ублюдки и др**уны? Для чего всё это?» – возмущенно отреагировали подписчики.

Ранее УНИАН сообщал о презентации нового клипа MARUV.