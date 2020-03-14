"Совсем другое лицо": в сеть "слили" дерзкое фото Аллы Пугачевой

В кадре волосы у артистки еще темные и пышные.

На фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее архивное фото, на котором она предстала в дерзком образе.

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На снимке Примадонна позирует фотографу в коротких шортах, модной на то время курточке и с сигаретой в руках.

В кадре волосы у артистки еще темные и пышные, а лицо — не прошедшее ряд процедур, "уколов красоты" и, как пишут фанаты, пластических операций.

"Ой, какая лапа", "Смелая, дерзкая, раскованная", "Красотка", "Сейчас, конечно, совсем другое лицо... из-за подтяжек-натяжек бесконечных", - пишут в комментариях под фотографией Аллы Борисовны.

Ранее известная певица Алла Пугачева в который раз удивила своих поклонников новым непривычным "луком".