Билли Айлиш рассказала о депрессии и суицидальных мыслях: я потеряла всех своих друзей

Депрессию, по ее словам, усугубляло давнее расстройство, из-за которого в своем теле Билли чувствовала себя некомфортно.

18-летняя американская певица Билли Айлиш рассказала о депрессии, которая в 2018 году едва не привела ее к суициду.

Читайте такжеЭто было ужасно, меня тошнило: Билли Айлиш рассказала о выступлении на "Оскаре"Об этом она рассказала в интервью New York Times.

В частности, она поделилась, что впервые с депрессией столкнулась в раннем подростковом возрасте, когда разорвала эпифизарную пластинку бедра. Кость отделилась от мускула, и ей пришлось бросить прежнюю компанию и танцы, которые она так любила. Неспособная танцевать, Билли впала в глубокую тоску. В некоторых случаях это проявлялось в актах самоповреждения: когда ее беспокоила боль, которую она не могла контролировать, она выбирала «контролируемую боль».

«Я всегда была очень стойкой. Я никогда не говорю людям, когда мне больно, но я всегда испытывала боль», – заявила она.

Депрессию усугубляла давняя дисморфофобия – расстройство, из-за которого в своем теле Билли чувствовала себя некомфортно. Айлиш вспоминает, как в возрасте 8 лет ей пришлось уйти из хора, потому что другие дети над ней смеялись. Увы, после этого ситуация не улучшилась:

«Мне пришлось покинуть хор, и я потеряла всех своих друзей. Потом я не хотела употреблять наркотики, и потеряла всех своих новых друзей, потому что они это делали. Тогда у меня не было никого».

В июне 2018 года популярный рэпер XXXTentacion, которого Айлиш считала близким другом, был застрелен. На момент его смерти он ожидал суда по делу о бытовом насилии в отношении бывшей подруги, и когда Билли публично оплакивала его смерть, ее критиковали за поддержку жестокого обращения с женщинами.

«Мой друг умер, а потом его просто обсасывали в течение года», – вспоминает она темные времена.

В сентябре 2018 года Билли приснилось, как она покончила с собой, прыгнув с крыши здания. Проснувшись, девушка удивилась, что кошмар ее не напугал, а наоборот, показался привлекательным и желанным. На следующий день она рассказала об этом своему брату Финеасу, и вместе они начали работать над песней «everything I wanted» («все, чего я хотела»), посвященной сну о самоубийстве.

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