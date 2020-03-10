Билли Айлиш разделась в знак протеста против бодишейминга (видео)

Певица поделилась размышлениями об одежде и отношениях с собственным телом.

Американская певица Билли Айлиш показала полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга.

Читайте такжеТейлор Свифт, Эд Ширан и Post Malone стали самыми продаваемыми исполнителямиВидео с раздевающейся артисткой появилось на экране во время концерта в Майами и позднее было опубликовано в Twitter-аккаунте ILOMIL0S.

В ролике можно увидеть, как исполнительница, которая предпочитает появляться на публике в мешковатых вещах, раздевается до нижнего белья и погружается в черную жидкость.

Как пишет The Guardian, раздеваясь, Билли произносит речь об одежде и отношениях с собственным телом. По ее словам, она постоянно находится под пристальным вниманием и сталкивается с критикой.

«Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, – не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все судите и судите меня по нему», – заявила певица.

При этом она отметила, что люди делают выводы об окружающих, основываясь на размере их одежды.

Ранее УНИАН писал, как Билли Айлиш рассказала о выступлении на церемонии вручения «Оскаров».