Безопасность превыше всего: Наоми Кэмпбэлл путешествует в защитном костюме (фото)

Супермодель решила максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл настолько опасается коронавируса, что даже отважилась сменить роскошный наряд на защитный костюм.

Читайте также"Нужно предохраняться": Полякова рассказала, как защититься от коронавируса (видео)

Фото со своей очередной поездки она опубликовала в Instagram.

"Безопасность прежде всего", - подписала серию снимков Кэмпбелл.

Супермодель предстала перед фанами не в раскошном платье, а в защитном комбинезоне с капюшоном, широких очках и маске. Наоми не забыла и латексных перчатках.