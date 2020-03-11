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Безопасность превыше всего: Наоми Кэмпбэлл путешествует в защитном костюме (фото)

12:50, 11 марта 2020
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Наоми защищается от коронавируса / Фото: Instagram, naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл настолько опасается коронавируса, что даже отважилась сменить роскошный наряд на защитный костюм.

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Фото со своей очередной поездки она опубликовала в Instagram.

"Безопасность прежде всего", - подписала серию снимков Кэмпбелл.

Супермодель предстала перед фанами не в раскошном платье, а в защитном комбинезоне с капюшоном, широких очках и маске. Наоми не забыла и латексных перчатках.

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Теги: #фото#коронавирус