52-летний Дэниел Крейг с обнаженным торсом снялся в пикантной фотосессии

На снимках актер позирует с обнаженным торсом, демонстрируя свою отличную форму.

Голливудский актер Дэниел Крейг украсил обложку известного глянца.

52-летний исполнитель роли агента 007 снялся в пикантной фотосессии для журнала GQ.

Читайте такжеСтойка вверх ногами и прозрачная юбка: Тина Кароль устроила эротическое шоу на сцене (фото)

На снимках актер позирует с обнаженным торсом, демонстрируя свою отличную форму.

Так кроме снимков Дэниел дал большое интервью, в котором рассказал, почему между фильмом "007 Спектр" и новой картиной "Не время умирать" прошло пять лет.

По словам звезды, он не собирался снова появляться в роли агента.

"Я никогда не собирался делать это снова. Я не был уверен, что эта работа действительно стоит того, чтобы пройти через все снова. Я чувствовал физический упадок сил. Таким образом, перспектива еще одного фильма была нереальной. И вот почему прошло пять лет", - заявил актер.