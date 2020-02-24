"Не хочу навязывать им гендер": подруга Илона Маска рассказала, как будет растить первенца

Девушка хочет, чтобы ее ребенок со временем определился сам, кто он – мальчик или девочка.

Канадская певица Grimes, подруга Илона Маска, которая уже на восьмом месяце беременности, заявила, что не будет навязывать малышу ни один из гендеров.

Читайте такжеВоспитывала улица и любит борщ: стало известно о романе Илона Маска со звездой украинского происхождения (фото, видео)Об этом Grimes на днях рассказала в Twitter и в эфире на YouTube, отвечая на вопросы подписчиков, пишет The Daily Mail.

«Я не хочу навязывать им гендер, на тот случай, если в своей жизни они будут чувствовать себя не так», – пояснила она.

Девушка хочет, чтобы ее первенец со временем определился сам. До тех пор же будущая мама предпочитает говорить о нем «они». При этом имя для ребенка Клэр Буше уже выбрала, и оно «гениальное», заверила артистка.

«У меня есть имя для ребенка, но я не хочу его называть, потому что всем, кому я говорила, оно ужасно не нравится, и все над ним будут насмехаться... Но на самом деле это гениальное имя, и люди его пока не заценили только потому, что оно слишком авангардное», – считает Клэр.

Как известно, Буше до сих пор не подтвердила, что отцом ее малыша является именно Илон Маск. Если это так, то, как известно, это будет седьмой ребенок миллиардера.

Ранее УНИАН сообщал, как Илон Маск и его девушка стали мемом о нелепых парах.