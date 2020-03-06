Первый выход после Megxit: Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным появлением в Лондоне (фото, видео)

Герцоги Сассекские впервые после Megxit посетили официальное мероприятие в Лондоне. Скандальная королевская пара появилась на ежегодной премии Фонда Endeavour.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл пришли на церемонию вручения наград Endeavour Fund в Лондоне. Ее цель - поддержать ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях.

Как пишут СМИ, для этого герцоги Сассекские прилетели из Канады в Лондон. Многие предположили, что супруги вернулись к королевским обязанностям, так как пришли на благотворительное мероприятие, однако британские СМИ объяснили, что Гарри разрешено поддерживать связи с такими организациями, как Фонд Endeavour Fund, покровителем которого он является.

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Герцоги Сассекские уже третий год подряд принимали участие в мероприятии.

"Премия отмечает достижения ветеранов, получивших травмы на службе, которые принимали участие в выдающихся спортивных соревнованиях за последний год. Решив взять на себя то, что кажется невозможным, эти мужчины и женщины не только ставят перед собой цели, но и вдохновляют миллионы людей во всем мире. Эти ежегодные награды объединяют герцога и герцогиню вместе с ранеными военнослужащими и ветеранами, а также их семьями, друзьями и сторонниками военного сообщества", – отмечается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

Согласно официальному расписанию вечера, Гарри и Меган выступили с короткой речью. Затем скандальные супруги лично вручили награды и посетили прием перед началом церемонии. От рук Меган и Гарри военнослужащие спортсмены получили четыре награды: “Приз за достижения”, “За выдающиеся достижения”, “Приз Генри Уорсли” и “Приз сообщества”.

Отметим, что Генри Уорсли — британский военный деятель и полярный исследователь, подполковник Британской армии, кавалер Ордена Британской империи и Полярной медали. Уорсли скончался в 2016 году.

Для ежегодной премии Меган Маркл выбрала бирюзовое платье-футляр от Виктории Бекхэм за 950 фунтов стерлингов (более 30 тысяч гривень). Герцогиня дополнила образ темно-синим клатчем Stella McCartney и лодочками в тон от Manolo Blahnik.

Гарри также соответствовал образу своей жены. Младший внук Елизаветы II выбрал классический костюм синего цвета, белую рубашку и галстук в тон костюма.

Стоит отметить, что 38-летнюю Маркл в Британии не видели с начала января. Она улетела в Канаду, заявив, что они с Гарри отступают от обязанностей старших членов королевской семьи. А вчера, 5 марта, стало известно, что Меган прилетела в Лондон. Отметим, это первое появление Меган Маркл в Великобритании после раскола в королевской семье.

В отличие от жены, принц прилетал в Британию, чтобы решить вопросы с Megxit, а также посещал мероприятия в Эдинбурге. Он выступил перед британцами, объяснив, что хотел от Megxit другого. Гарри признался, что любит народ Британии и служил ему с честью, но якобы не было другого выхода, кроме как сложить полномочия.

Несколько дней назад СМИ сообщили о беседе принца Гарри с королевой Елизаветой ІІ, где та заявила, что хочет увидеть правнука.

Какие мероприятия запланированы у герцогов Сассекских на ближайшие дни – пока не сообщается. Однако известно, что последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.