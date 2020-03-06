Первый выход после Megxit: Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным появлением в Лондоне (фото, видео)
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл пришли на церемонию вручения наград Endeavour Fund в Лондоне. Ее цель - поддержать ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях.
Как пишут СМИ, для этого герцоги Сассекские прилетели из Канады в Лондон. Многие предположили, что супруги вернулись к королевским обязанностям, так как пришли на благотворительное мероприятие, однако британские СМИ объяснили, что Гарри разрешено поддерживать связи с такими организациями, как Фонд Endeavour Fund, покровителем которого он является.
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Герцоги Сассекские уже третий год подряд принимали участие в мероприятии.
"Премия отмечает достижения ветеранов, получивших травмы на службе, которые принимали участие в выдающихся спортивных соревнованиях за последний год. Решив взять на себя то, что кажется невозможным, эти мужчины и женщины не только ставят перед собой цели, но и вдохновляют миллионы людей во всем мире. Эти ежегодные награды объединяют герцога и герцогиню вместе с ранеными военнослужащими и ветеранами, а также их семьями, друзьями и сторонниками военного сообщества", – отмечается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.
Tonight in London, for their third consecutive year, The Duke and Duchess of Sussex attended the annual Endeavour Fund Awards, which celebrates the achievements of those veterans injured in service who have taken part in remarkable sporting and adventure challenges over the last year. By choosing to take on what seems impossible, these men and women not only set goals for themselves but have also inspired millions of people around the world. These annual awards bring together The Duke and The Duchess alongside wounded, injured and sick Service personnel and veterans as well as their families, friends and supporters of the military community. The Duke, who founded the @EndeavourFund, spoke on the night: • “The Endeavour Fund came from seeing the gaping hole that can be left after taking off that uniform. The power that sport and adventurous challenge plays in recovery, yes; but most of all - the chance to be part of a team again while attempting to achieve unthinkable challenges - as if being shot or blown up wasn’t enough, you guys continue to impress, inspire and challenge what it means to have a life changing injury.” • Since its launch in 2012, the Endeavour Fund has supported 108 projects that have directly assisted over 6,000 of those injured in service. Congratulations to all those who participated in endeavours over the last year and inspired others to push the boundaries of what’s possible! #EndeavorFundAwards
Согласно официальному расписанию вечера, Гарри и Меган выступили с короткой речью. Затем скандальные супруги лично вручили награды и посетили прием перед началом церемонии. От рук Меган и Гарри военнослужащие спортсмены получили четыре награды: “Приз за достижения”, “За выдающиеся достижения”, “Приз Генри Уорсли” и “Приз сообщества”.
Отметим, что Генри Уорсли — британский военный деятель и полярный исследователь, подполковник Британской армии, кавалер Ордена Британской империи и Полярной медали. Уорсли скончался в 2016 году.
Для ежегодной премии Меган Маркл выбрала бирюзовое платье-футляр от Виктории Бекхэм за 950 фунтов стерлингов (более 30 тысяч гривень). Герцогиня дополнила образ темно-синим клатчем Stella McCartney и лодочками в тон от Manolo Blahnik.
Гарри также соответствовал образу своей жены. Младший внук Елизаветы II выбрал классический костюм синего цвета, белую рубашку и галстук в тон костюма.
Стоит отметить, что 38-летнюю Маркл в Британии не видели с начала января. Она улетела в Канаду, заявив, что они с Гарри отступают от обязанностей старших членов королевской семьи. А вчера, 5 марта, стало известно, что Меган прилетела в Лондон. Отметим, это первое появление Меган Маркл в Великобритании после раскола в королевской семье.
В отличие от жены, принц прилетал в Британию, чтобы решить вопросы с Megxit, а также посещал мероприятия в Эдинбурге. Он выступил перед британцами, объяснив, что хотел от Megxit другого. Гарри признался, что любит народ Британии и служил ему с честью, но якобы не было другого выхода, кроме как сложить полномочия.
Несколько дней назад СМИ сообщили о беседе принца Гарри с королевой Елизаветой ІІ, где та заявила, что хочет увидеть правнука.
Какие мероприятия запланированы у герцогов Сассекских на ближайшие дни – пока не сообщается. Однако известно, что последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.