"Всегда можешь вернуться": Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри

Отмечается, что королева сказала Гарри, что хотела бы почаще видеть своего правнука Арчи.

Британская королева Елизавета ІІ провела четырехчасовые переговоры со своим внуком принцем Гарри, который вместе со своей женой Меган Маркл 31 марта полностью сложит с себя королевские полномочия и останется жить в Канаде.

Встреча 93-летней Елизаветы II и 35-летнего Гарри состоялась в Виндзорском замке в воскресенье 1 марта. Гарри по приезде из Канады остановился в Фрогмор-коттедже, который находится на территории замка. Так что в гости к Ее Величеству он отправился пешком. Как сообщают Факты со ссылкой на газету The Sun, бабушка и внук вместе пообедали и обсудили некоторые вопросы.

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Королева, желая наладить отношения с «дезертирующим» внуком сказала ему, что в любой момент он может передумать - его любят в семье, и его возвращение будут рады приветствовать. Королева также сказала, что хотела бы почаще видеть своего правнука Арчи.

Ранее сообщалось, что Елизавета была крайне расстроена тем, что Меган, которая на днях приедет из Канады в Лондон, собирается оставить сына за океаном — под присмотром няни и своей подруги Джессики Малруни.

В то же время королева дала понять, что возвращение Гарри и его жены в семью будет возможно только при условии, что они не будут наживаться на своем королевском статусе. Именно поэтому она запретила им использовать слово royal («королевский») в названии их фонда.

Последним официальным мероприятием, на котором Гарри и Меган появятся на публике вместе с другими членами королевской семьи станет служба в Вестминстерском аббатстве, которая состоится 9 марта.

Между тем все еще висит в воздухе вопрос финансирования круглосуточной охраны Гарри, Меган и Арчи. Ранее Канада официально отказалась охранять семейство. Приставленные к ним ныне офицеры полиции будут отозваны с 1 апреля этого года. Между тем, по результатам опросов, более 90% британцев выступают против того, чтобы безопасность герцога и герцогини Сассекских обеспечивалась за свет британских налогоплательщиков. И требуют, чтобы они платили за нее сами.