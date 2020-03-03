Выгодный брак: стал известен новый титул принцессы Беатрис после свадьбы

После свадьбы принцесса Беатрис станет графиней.

В конце мая принцесса Беатрис выйдет замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Принцесса Беатрис получит больше титулов к своему имени. Внучка королевы Елизаветы ІІ выйдет замуж за итальянского финансиста Эдоардо Мапелли Моцци 29 мая. А так как Эдоардо является представителем итальянской аристократии, то после замужества принцесса станет графиней и благородной донной, пишет НВ.

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Отец Эдуардо — граф Алессандро Мапелли Моцци, потому Эдоардо, как старший сын, унаследует родовой гнездо семьи Виллу Мапелли Моцци, которая расположена на севере Италии и была построена в XVIII веке.

«Эдоардо — единственный наследник мужского пола в семье, — сказал отец жениха в комментарии Daily Mail, — Он граф, а его жена станет графиней, их дети станут также графами и благородными доннами».

Алессандро также добавил, что Эдоардо сейчас 36 лет, а Беатрис — 31. По его словам, они «очень подходят друг другу». Сам же Алессандро, как отец, очень гордится выбором сына: «Я никогда еще не видел его таким счастливым».

По британской традиции, монарх дарует титул представителям королевской семьи в день их свадьбы. Так, королева Елизавета даровала своему внуку принцу Гарри титул герцога в день его свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года. Тогда они получили титул герцога и герцогини Сассекских. Принц Уильям и Кейт Миддлтон получили титул герцога и герцогини Кембриджских в день их свадьбы в 2011 году.

Тем не менее, принцесса Евгения, младшая сестра принцессы Беатрис, выйдя замуж за Джека Бруксбэнка, не получила каких-либо титулов в день свадьбы в октябре 2018 года. После свадьбы она носит имя принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбэнк.

Напомним, церемония бракосочетания принцессы Беатрисы и Эдоардо будет приватной и пройдет в часовне на территории Сент-Джеймсского дворца, затем состоится прием в саду Букингемского дворца.

Также свадьба не будет сопровождаться процессией с каретой, как это было во время свадьбы принца Уильяма, принца Гарри и принцессы Евгении. Источники издания сообщают, что молодожены предпочли «более сдержанную» церемонию. Также не будет телевизионной трансляции свадебной церемонии.