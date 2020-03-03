Фронтмен фрик-группы Little Big рассказал, как однажды разозлил Зеленского, и извинился перед ним

Прусикин рассказал, что все произошло в самом начале 2000-х годов.

Илья Прусикин, фронтмент группы Little Big, которая в 2020 году представит Россию на Евровидении, рассказал, как однажды его послал Владимир Зеленский.

Речь об этом шла в шоу "Зашкварные истории", его запись опубликована на YouTube-канале "Кликклак".

Прусикин рассказал, что все произошло в самом начале 2000-х годов. Тогда он с командой КВН из Соснового Бора поехал на фестиваль в Сочи. А в гостинице, где они размещались, в холле репетировала команда "95 Квартал", участником которой был Владимир Зеленский.

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Илья признался, что не любил эту команду и во время репетиции начал передразнивать Зеленского, из-за чего тот разозлился.

"Он (Зеленский, - ред.) просто повернулся и: "Пошел отсюда, за*** (задолбал!, - ред.) - рассказал Прусикин и добавил, что поспешил уйти с места репетиции "95 Квартала".

После этого Прусикин попросил прощения у Зеленского.

"Владимир Зеленский, извините меня, за то что я был таким нетерпимым", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия поднялась на второе место в рейтинге букмекеров по Евровидению, после того, как стало известно, что на него поедет Little Big. Украина - в третьем десятке.