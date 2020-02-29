"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото

На фото Примадонна выглядит уставшей.

Российский шоумен Максим Галкин показал семейное фото, на котором запечатлена его супруга Алла Пугачева и их двойняшки Лиза и Гарри.

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Снимок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. "Хороший день дома", - подписал он кадр.

На фото Примадонна выглядит уставшей, хоть и улыбается. Она обнимает дочь, а сын в это время сосредоточен на телефоне.

Отметим, что на снимке Алла Борисовна не такая отфотошопленная, как всегда, ее волосы растрепаны, а под глазами видны морщины.

Но все равно многие восхищены семейной фотографией Пугачевой.

Также сама Примадонна на своей странице в Instagram опубликовала кадр, на котором выглядит неважно. Многие удивились, зачем она показала в сети это фото: "Извините, но у Вас глаза очень похожи на глаза воблы", " Зачем это показывать?", "Это жуть!".