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"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото

06:18, 29 февраля 2020
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Пугачева запечатлена с детьми / instagram.com/maxgalkinru

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Снимок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. "Хороший день дома", - подписал он кадр.

На фото Примадонна выглядит уставшей, хоть и улыбается. Она обнимает дочь, а сын в это время сосредоточен на телефоне.

Отметим, что на снимке Алла Борисовна не такая отфотошопленная, как всегда, ее волосы растрепаны, а под глазами видны морщины.

Но все равно многие восхищены семейной фотографией Пугачевой.

Также сама Примадонна на своей странице в Instagram опубликовала кадр, на котором выглядит неважно. Многие удивились, зачем она показала в сети это фото: "Извините, но у Вас глаза очень похожи на глаза воблы", " Зачем это показывать?", "Это жуть!". 

Примадонна удивила сеть / instagram.com/alla_orfey

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Теги: #фото#Алла Пугачева