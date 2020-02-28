"Идите в ср*ку": Хлывнюк ответил на слухи о разводе с женой (видео)
10:59, 28 февраля 2020Звезды
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Музыкант попросил журналистов не совать нос в его личную жизнь.
Андрей Хлывнюк ответил на слухи о его разводе с женой / фото УНИАН
Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на слухи о его разводе с женой.
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О своей личной жизни рассказал в комментарии журналистке Telegram-канала "Особливе з Соломією".
"Да это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу домой, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо. Так. Это похоже на ответ? Не очень? Ну тогда идите в ср*ку", - сказал Хлывнюк.
Хлывнюк ответил на слухи о разводе с женой
Как сообщал УНИАН, в сети появилось постельное фото Пугачевой с Галкиным.
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