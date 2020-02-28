"Ну, зачем такое показывать?!": в сети появилось постельное фото Пугачевой с Галкиным
09:52, 28 февраля 2020Звезды
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Максим лежит в футболке и простых штанах, а Алла нежно приобнимает его одной рукой.
В сети появилось постельное фото Пугачевой и Галкина / Instagram alla_orfei
В сети появилось постельное фото Пугачевой и Галкина, лежащих вместе в одной постели.
На фан-странице Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором они с Галкиным полулежат, то ли в кровати, то ли в лежаке, напоминающем ее.
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Максим лежит в футболке и простых штанах, а Алла нежно приобнимает его одной рукой. При этом, как верно заметили подписчики, Алла лежит в кровати при полном параде. Так, у нее сделана прическа и нежный макияж. Также она одета в нарядную пышную юбку.
"Алла вы что в очках спите и в шиньоне?", "Ну зачем такое показывать!? Неестественно, в очках, с перстнем, в парике!? Ну зачем!? Смешно и только", - вопрошают подписчики в комментариях.
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