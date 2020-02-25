цей матеріал доступний українською

Оля Полякова и Dzidzio вместе снимутся в фильме "Звезды по обмену"

14:30, 25 февраля 2020
Кино и музыка
66 0
По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга / фото: FILM.UA

Стартовали съемки украинской семейной комедии "Звезды по обмену", в которой в легкой форме поднимаются очень важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей.

В главных ролях снимутся певцы и актеры Оля Полякова и Dzidzio (Михаил Хома). Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

фото: FILM.UA

Читайте такжеСъемки фильма "Миссия невыполнима 7" в Венеции перенесли из-за коронавируса

По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Они пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, а еще на личном опыте понять, что в основном гендерные стереотипы - это просто мифы.

Премьеру фильма планируют приурочить к празднованию Нового года в 2021-м. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кино#Оля Поляковапогода в Одессе