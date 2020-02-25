Оля Полякова и Dzidzio вместе снимутся в фильме "Звезды по обмену"

Премьеру фильма планируют приурочить к празднованию Нового года.

Стартовали съемки украинской семейной комедии "Звезды по обмену", в которой в легкой форме поднимаются очень важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей.

В главных ролях снимутся певцы и актеры Оля Полякова и Dzidzio (Михаил Хома). Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

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По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Они пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, а еще на личном опыте понять, что в основном гендерные стереотипы - это просто мифы.

Премьеру фильма планируют приурочить к празднованию Нового года в 2021-м.