"Хочу быть вашей вещью, госпожа": Лобода покорила сеть стильным луком из Парижа
20:16, 26 февраля 2020Звезды
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Певица позирует в строгом, но в то же время хулиганском образе.
Лобода на показе бренда YSL / Instagram, lobodaofficial
Работающая в России украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) провела вчерашний вечер в Париже, на показе бренда Saint Laurent.
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Свое фото с показа певица опубликовала в Instagram. Она позирует в дерзком образе - на высоких каблуках и в пиджаке из восьмидесятых.
Пользователей вдохновил этот строгий, но по-своему хулиганский стиль. Некоторые были готовы буквально сдаться певице в плен.
Ранее новый клип Лободы разнесли в сети в пух и прах.
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