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"Хочу быть вашей вещью, госпожа": Лобода покорила сеть стильным луком из Парижа

20:16, 26 февраля 2020
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Лобода на показе бренда YSL / Instagram, lobodaofficial

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Свое фото с показа певица опубликовала в Instagram. Она позирует в дерзком образе - на высоких каблуках и в пиджаке из восьмидесятых.

Пользователей вдохновил этот строгий, но по-своему хулиганский стиль. Некоторые были готовы буквально сдаться певице в плен.

Ранее новый клип Лободы разнесли в сети в пух и прах.

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Теги: #Светлана Лобода