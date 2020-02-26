"Шизофрения": новый клип Лободы разнесли в сети в пух и прах (видео)

В клипе Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, выпустила клип на песню "Новый Рим", по стилистике напоминающий хорроры. Большинство поклонников Лободы остались недовольны новой работой певицы.

Читайте такжеДанилко рассказал о "мести" организаторов Евровидения Украине из-за сканадала с РФ

Так, в клипе Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью". После этого они сами заражаются танцевальными мотивами.

Поклонникам, клип снятый Аланом Бадоевым, не понравился. Многие призывали Лободу вновь подключить к работе над клипами Нателлу Крапивину.

"Не понравился. Раньше клипы были намного лучше. Нежные романтические образы вам больше идут. Этот стиль не ваш", "Бесы строят новый Рим под названием "шизофрения", "Клип так себе. Конечно понравились некоторые сцены, но в остальном полная чушь какая-то. Света, верни Нателлу!", "Ну, блин, копия Леди Гаги-фрик, эпатаж и провокация! Уже не модно, не ново, не зашло! Это чисто цирковое зрелищное мероприятие ничего не имеет общего с понятием артист, вокал и артистичность!", "Полный отстой! Хуже вряд ли возможно сделать!", - написали в комментариях под видео пользователи сети.