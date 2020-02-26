Звезда "Зачарованных" после расставания с транс-моделью завела роман с девушкой (фото)

Актриса призналась, что встречаться с небинарним человеком было сложно.

46-летняя американская актриса, режиссёр и певица Роуз Макгоуэн после разрыва с бигендерной моделью Рейн Дав завела роман с девушкой по имени Сиенна.

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«Я знаю, что людям очень удобно навешивать ярлыки. У меня сейчас отношения с замечательной молодой женщиной по имени Сиенна, и она называет себя лесбиянкой. Но я так себя не идентифицирую», – сказала актриса.

О расставании с моделью, которая благодаря андрогинной внешности работала в женских и мужских образах, Макгоуэн не распространяется. Их разрыв произошел после того, как Дав за 10 тысяч долларов продала частную переписку с актрисой Азией Ардженто, в которой та призналась в сексе с несовершеннолетним.

«Я просто скажу, что люди приходят к вам, когда вы не в лучшем состоянии, но они могут быть неподходящими людьми», – сказала она.

При этом актриса добавила, что встречаться с небинарным человеком было сложно, а в отношениях с Сиенной она нашла «много комфорта и счастья».

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