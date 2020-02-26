Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл
15:10, 26 февраля 2020Звезды
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Это первый визит принца в Великобританию после того, как он и его семья уехали в Канаду.
Принц Гарри / REUTERS
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Известно, что это первый визит принца в Великобританию после того, как он и его семья уехали в Канаду. Об этом сообщает издание OK.
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Издание отмечает, что внук британской королевы прибыл в Эдинбург на поезде. Одет он был достаточно скромно, — в синие джинсы и черную куртку.
Предполагается, что Меган Маркл вернется в Великобританию через несколько дней.
Эдинбург принц Гарри посетил для участия в саммите по природоохранному туризму Travalyst.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
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