"Старуха Изергиль!": юмористка Елена Степаненко похудела на 45 килограмм и шокировала сеть своим видом (фото)
После развода с Евгением Петросяном долгое время Елена Степаненко была в тени и даже не давала интервью. Но в последнее время она не только начала общаться с журналистами, но и активно выступать.
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Коллега Степаненко Сергей Дроботенко опубликовал их свежее совместное фото.
Елена Степаненко выглядит очень худой, а ее лицо еще больше помолодело. По данным российских СМИ, артистка похудела на 45 кг.
В комментариях к посту Дроботенко начались бурные обсуждения внешности Елены Григорьевны. Некоторые считают, что она сделала еще одну пластическую операцию.
"Ужас! Старуха Изергиль!", "Старость никуда не денешь, пожилая женщина, ну, и что красивого", "А чего правый глаз больше левого?", - написали в комментариях под постом.